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Маск рассказал, как терминалы системы Starlink попадают к ВС РФ

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что часть терминалов Starlink, использовавшихся российскими военными, первоначально была приобретена на территории Украины, а затем нелегально переправлена на подконтрольные России территории.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что часть терминалов Starlink, использовавшихся российскими военными, первоначально была приобретена на территории Украины, а затем нелегально переправлена на подконтрольные России территории. Об этом он рассказал в интервью журналу The Economist.

По словам Маска, после выявления таких случаев компания совместно с украинскими властями создала список авторизованных терминалов и заблокировала устройства, которые, как утверждается, оказались в распоряжении российских военных. При этом предприниматель отметил, что ограничения затронули и часть гражданских пользователей.

Ранее SpaceX сообщала, что по запросу Министерства обороны Украины усилила контроль за использованием спутниковой связи Starlink. Власти Украины заявляли, что отключению подлежат неверифицированные терминалы.

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