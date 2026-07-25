Маск рассказал, как терминалы системы Starlink попадают к ВС РФ

По словам Маска, после выявления таких случаев компания совместно с украинскими властями создала список авторизованных терминалов и заблокировала устройства, которые, как утверждается, оказались в распоряжении российских военных. При этом предприниматель отметил, что ограничения затронули и часть гражданских пользователей.
Ранее SpaceX сообщала, что по запросу Министерства обороны Украины усилила контроль за использованием спутниковой связи Starlink. Власти Украины заявляли, что отключению подлежат неверифицированные терминалы.
Под песками Египта нашли помогавшие строить древнее чудо света сооружения.