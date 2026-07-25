Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обвинил ЕС в поддержке США и Израиля при ударах по мирным жителям

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Евросоюз оказывал прямую поддержку США и Израилю при ударах, целью которых становились иранские мирные жители, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Источник: © РИА Новости

Багаи отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лицемерит, когда говорит о якобы проблемах с правами человека в Иране и при этом игнорирует целенаправленные удары по иранским гражданам.

«Как такая убежденная приверженность правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки для смертоносных атак против иранского народа — атак, которые целенаправленно осуществляются против мирных жителей и национальной инфраструктуры?», — написал Багаи на своей странице в соцсети Х.

ОН подчеркнул, что Каллас ни разу не выражала сожаление в связи с гибелью иранских детей при ударах, которые, как заявил он, поддерживал Евросоюз.

В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше