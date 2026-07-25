Иран обвинил ЕС в поддержке США и Израиля при ударах по мирным жителям

Багаи отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лицемерит, когда говорит о якобы проблемах с правами человека в Иране и при этом игнорирует целенаправленные удары по иранским гражданам.
«Как такая убежденная приверженность правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки для смертоносных атак против иранского народа — атак, которые целенаправленно осуществляются против мирных жителей и национальной инфраструктуры?», — написал Багаи на своей странице в соцсети Х.
ОН подчеркнул, что Каллас ни разу не выражала сожаление в связи с гибелью иранских детей при ударах, которые, как заявил он, поддерживал Евросоюз.