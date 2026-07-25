Главкому ВСУ Драпатому грозит уголовное дело после его высказывания о русских

«На мой взгляд, тут все очевидно. В словах Драпатого четко прослеживается состав ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сказал он.
Ранее Драпатый, обвиняемый в России в терроризме, назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главкома ВСУ.
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