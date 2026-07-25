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В Турции 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Турции на трассе Кырыккале-Самсун перевернулся пассажирский автобус, сообщает турецкая газета Cumhuriyet. Из 42 пассажиров пострадали 40.

В Турции на трассе Кырыккале-Самсун перевернулся пассажирский автобус, сообщает турецкая газета Cumhuriyet. Из 42 пассажиров пострадали 40.

ДТП произошло ночью. Водитель по неизвестной причине потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся. По предварительной информации, среди пострадавших нет граждан других стран.

На место происшествия приехали бригады скорой помощи, полиция и спасательные службы. Пострадавших доставили в больницы провинции Кырыккале, где им оказывается медицинская помощь. Полиция расследует причины ДТП.