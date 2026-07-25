Власти cменят главу «мусорного» госоператора

В РЭО будет изменен состав наблюдательного совета, в него введут первого замминистра природных ресурсов Джамбулата Хатуова, утверждает один из собеседников РБК. О том, что Хатуов станет председателем наблюдательного совета, «с предельно высокой вероятностью» знает еще один источник, знакомый с работой набсовета. По его словам, Хатуов уже контролирует ситуацию в операторе. В 2025 году главой набсовета РЭО на три года был назначен Денис Буцаев.