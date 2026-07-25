Власти cменят главу «мусорного» госоператора

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов стал кандидатом на пост руководителя публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), рассказал РБК источник, знакомый с ходом кадровых консультаций. О том, что в руководстве РЭО готовятся кадровые изменения, знает еще один источник РБК, близкий к компании. Новый гендиректор РЭО будет назначен после изменения состава наблюдательного совета госоператора, говорит третий источник РБК.
Российский экологический оператор курирует проведение мусорной реформы в России. С марта 2025 года генеральным директором РЭО является Ирина Тарасова. Она получила назначение после того, как занимавший эту должность Денис Буцаев перешел на пост замминистра природных ресурсов. Буцаев уехал из России весной этого года, он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
В РЭО будет изменен состав наблюдательного совета, в него введут первого замминистра природных ресурсов Джамбулата Хатуова, утверждает один из собеседников РБК. О том, что Хатуов станет председателем наблюдательного совета, «с предельно высокой вероятностью» знает еще один источник, знакомый с работой набсовета. По его словам, Хатуов уже контролирует ситуацию в операторе. В 2025 году главой набсовета РЭО на три года был назначен Денис Буцаев.
Согласно уставу РЭО, наблюдательный совет является высшим органом управления компании. В 2025 году правительство внесло изменения в положение о набсовете РЭО, увеличив число его членов с пяти до семи. Кроме того, оно разрешило вводить в состав совета заместителей федеральных министров и чиновников. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением правительства.
Джамбулат Хутуов стал замминистра природных ресурсов после увольнения с должности Буцаева. До этого он с 2024 года был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева.
РБК направил запрос в ППК РЭО и «Росагролизинг», в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева, Министерство природных ресурсов и экологии, а также в Министерство сельского хозяйства.
Согласно утвержденному правительством в августе 2025 года составу набсовета, в него вошли семь человек, в том числе и Павел Косов.
Павлу Косову 50 лет. Он окончил Финансовую академию при правительстве по специальности «мировая экономика». Работал во Внешэкономбанке, затем с 2002 по 2018 год — в ВТБ. В 2018 году перешел в «Промсвязьбанк» на должность советника аппарата правления. С августа 2018 года — гендиректор АО «Росагролизинг». Он также вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации, заместитель председателя Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП.
В феврале 2026 года были арестованы несколько топ-менеджеров РЭО, в том числе заместитель генерального директора по стратегическому развитию Екатерина Степкина. В мае Денис Буцаев был обвинен в двух эпизодах мошенничества на 3 млн и 1,1 млн руб. Незадолго до возбуждения уголовного дела Буцаев покинул Россию. Суд заочно арестовал его, Буцаева объявили в международный розыск.
17 июля стало известно о задержании, а затем аресте бывшего советника Буцаева Павла Бесшапова. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному из-за хищений при строительстве мусороперерабатывающих объектов в Дагестане.