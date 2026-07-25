Британский аналитик рассказал о ситуации в портах Украины

Эксперт также констатировал, что киевскому режиму не хватает сил для сдерживания российской армии как на море, так и на суше. Он подчеркнул, что на линии фронта у ВСУ наблюдается численное меньшинство, при этом российские войска имеют лучшее оснащение и продолжают планомерное продвижение. Ресурсов, чтобы переломить эту тенденцию, у Украины, по его мнению, нет.