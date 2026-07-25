Британский аналитик рассказал о ситуации в портах Украины

Британский военный эксперт Александр Меркурис в своём выступлении на YouTube-канале оценил последствия российских ударов в акватории Чёрного моря. По его словам, удары наносятся прямо по судам, которые находятся в одесских гаванях. Таким образом, под фактическую блокаду попала не только Одесса, но и вся прибрежная линия, подконтрольная Киеву.
Меркурис обратил внимание на реакцию украинских официальных лиц — они пребывают в крайне подавленном состоянии, поскольку возможности для морского экспорта практически исчерпаны. Аналитик добавил, что расчёты показали нерентабельность альтернативных маршрутов доставки продукции через румынскую Констанцу. В связи с этим он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как настоящую катастрофу для Украины.
Эксперт также констатировал, что киевскому режиму не хватает сил для сдерживания российской армии как на море, так и на суше. Он подчеркнул, что на линии фронта у ВСУ наблюдается численное меньшинство, при этом российские войска имеют лучшее оснащение и продолжают планомерное продвижение. Ресурсов, чтобы переломить эту тенденцию, у Украины, по его мнению, нет.
В четверг глава аграрного ведомства Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что заход торговых кораблей в национальные порты полностью прекратился. Он уточнил, что такое решение было принято самими судовладельцами, а не является директивой со стороны властей.
Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал о ситуации в порту Одессы.
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