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«Для окружающих и себя самой»: Каллас сочли угрозой из-за фобии перед Россией

Спикер крымского парламента Владимир Константинов раскритиковал слова главы евродипломатии Каи Каллас о так называемой «российской угрозе», назвав их глупыми. Своё мнение он выразил в беседе с РИА «Новости».

«Это Каллас представляет угрозу не только для окружающих, но и для себя самой. Её глупые и ничем не обоснованные заявления демонстрируют историческую безграмотность, являются манипуляцией общественным сознанием», — сказал он.

Константинов отметил, что Москва не представляет угрозы для других государств. При этом он акцентировал внимание на том, что приоритетом внешнеполитического курса является обеспечение безопасности рубежей страны и отстаивание суверенных интересов.

Напомним, Каллас утверждала, что Россия якобы несёт для стран Европы угрозу самого существования. Её слова прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат ограничилась коротким советом, отметив, что фобии поддаются лечению. В Кремле подобные заявления назвали очередной порцией страшилок, цель которых — подготовить население к дальнейшей милитаризации.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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