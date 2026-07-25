Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

«Мы и в дальнейшем будем помогать вам и, в частности, оказывать содействие в получении права на использование символики “Самарский продукт”, “Сделано в Самарской области”, которая дает возможность получать поддержку от регионального правительства в продвижении товара, — заверил Вячеслав Федорищев. — В ваш профессиональный праздник от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, высоких продаж и благодарных покупателей!».