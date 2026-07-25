Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал службу, которая требует особой преданности. В субботу, 25 июля 2026 года, Лукашенко, как передает его пресс-служба, поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси — с Днем пожарной службы.
Президент подчеркнул, что лишь решительные и смелые люди выбирают для себя профессию спасателя-пожарного, которая требует исключительного мужества и особой преданности. При этом ежедневная работа спасателей не обходится без изнурительных тренировок.
— Благодарю за службу. Пусть всегда с вами будут любовь и тепло родных и близких, а также поддержка и благодарность людей, ради которых вы каждый день идете на риск, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Особую благодарность белорусский президент адресовал ветеранам МЧС, которые воспитали молодое поколение в уважении к славным традициям предшественников.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, выдержки и дальнейших успехов в службе на благо Беларуси.