Life.ru рассказывал, что НАТО испытывает сложности с дефицитом хлопкового сырья, критически важного для выпуска артиллерийских боеприпасов. Основой современных взрывчатых веществ по-прежнему служит нитроцеллюлоза, получаемая из коротких волокон хлопчатника. Соединённые Штаты обеспечивают свои потребности преимущественно за счёт внутреннего выращивания, тогда как европейские государства годами зависели от поставок из Китая.