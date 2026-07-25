В США начался конфликт из-за вопроса по санкциям против РФ

Документ предусматривает введение 100-процентных пошлин для крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также ряда стран, которые, по мнению авторов инициативы, помогают обходить энергетические санкции. Полномочия по введению и отмене этих тарифов предлагается предоставить президенту Дональду Трампу.