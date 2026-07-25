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В США начался конфликт из-за вопроса по санкциям против РФ

Рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России в Сенате США может затянуться.

Рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России в Сенате США может затянуться. Об этом сообщает газета The New York Times.

Документ предусматривает введение 100-процентных пошлин для крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также ряда стран, которые, по мнению авторов инициативы, помогают обходить энергетические санкции. Полномочия по введению и отмене этих тарифов предлагается предоставить президенту Дональду Трампу.

Именно этот пункт вызывает возражения у демократов, которые выступают против расширения президентских полномочий в сфере таможенной политики. Законопроект был внесен в Сенат США 16 июля.

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