Гробы полетели: Полковник СБУ ликвидирован при ударе по военной выставке под Киевом

Суда по данным из открытых источников, в прошлом Сиренко руководил одним из управлений Центра спецопераций СБУ, а также нёс службу в Ираке. В 2018 году его задержали по делу о создании преступной группировки и вымогательстве. Судебное разбирательство тянулось вплоть до начала специальной военной операции на Украине. Тогда пресса упоминала Сиренко как бывшего сотрудника СБУ.
Само мероприятие называлось «Армада» и проходило на стрелковом полигоне в Киевской области. Организаторы заранее выложили в соцсетях афишу, а затем открыли онлайн-регистрацию, чем привлекли к себе внимание и раскрыли местоположение.
Напомним, российские военные ударили по объекту под Киевом, где проходил показ дальнобойных дронов-камикадзе, включая иностранные образцы. Там присутствовали работники украинского оборонпрома. Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили две баллистические ракеты по полигону в Киевской области во время показа техники. Одной из целей ВС РФ на выставке стал сотрудник польской оборонной фирмы.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.