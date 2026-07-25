Гробы полетели: Полковник СБУ ликвидирован при ударе по военной выставке под Киевом

Суда по данным из открытых источников, в прошлом Сиренко руководил одним из управлений Центра спецопераций СБУ, а также нёс службу в Ираке. В 2018 году его задержали по делу о создании преступной группировки и вымогательстве. Судебное разбирательство тянулось вплоть до начала специальной военной операции на Украине. Тогда пресса упоминала Сиренко как бывшего сотрудника СБУ.