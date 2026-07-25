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В Бундестаге рассказали об интересе третьих стран в подрыве «Северного потока»

АдГ: подрыв Северного потока отвечал геополитическим интересам третьих стран.

Источник: Комсомольская правда

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» отвечал геополитическим интересам третьих стран, стремившихся изолировать Берлин от Москвы. Такое мнение высказал депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, комментируя последние публикации СМИ о расследовании диверсии.

Политик назвал отказ от российского топлива и переход на дорогой американский фрекинговый газ «исторической ошибкой», бьющей по немецким гражданам и бизнесу.

«Теракт на трубопроводах служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся навсегда отрезать Германию от России», — заявил депутат в беседе с ТАСС, комментируя недавние сообщения СМИ по делу о взрыве.

Котре подчеркнул, что ФРГ должна вернуться к прагматичному курсу. По его словам, это означает «полную нормализацию и возрождение стратегического энергетического партнерства с Россией».

Накануне бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров назвал бенефициаров подрыва «Северных потоков». По его словам, это было выгодно США, а также Великобритании, Франции, Израилю и, возможно, Китаю.

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