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Минобороны отчиталось о беспилотниках, сбитых над Волгоградской областью

По данным министерства, всего над территорией страны с 20:00 пятницы до 8:00 субботы дежурные силы ПВО перехватили 328 украинских дронов.

Беспокойную ночь провели жители Волгоградской области 25 июля. По данным Минобороны РФ, всего над территорией страны с 20:00 пятницы до 8:00 субботы дежурные силы ПВО перехватили 328 украинских дронов.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, республикой Марий Эл, Башкортостаном, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как прошла минувшая ночь в волгоградском регионе и о событиях 25 июля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны также сообщает о поражении ВС РФ сухогруза, доставившего грузы для обеспечения ВСУ в порту «Николаев», и объектов портовой инфраструктуры в портах «Одесса» и «Измаил».

Ранее стало известно, что волгоградские вузы не попали в список угрожающих безопасности США.

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