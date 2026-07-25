Глава Минобороны Италии предложил Федорову должность советника

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по военным технологиям или его советника по этому же вопросу. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский предлагал экс-главе минобороны должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) с широкими полномочиями. Сам Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства.