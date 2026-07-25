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Глава Минобороны Италии предложил Федорову должность советника

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника.

Источник: AP 2024

Владимир Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского.

«Я позвонил ему (Федорову — ред.) на следующий день после его увольнения и спросил: “Когда Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?”, — сказал Крозетто в интервью газете Repubblica.

На вопрос о том, как Федоров отреагировал, министр обороны Италии ответил, что тот «был тронут», посчитав это проявлением уважения.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по военным технологиям или его советника по этому же вопросу. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский предлагал экс-главе минобороны должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) с широкими полномочиями. Сам Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства.

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