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RTBF: в европейском штабе НАТО выявили шпиона

Бельгийские контрразведчики провели операцию по задержанию сотрудницы высшего военного руководства НАТО.

Источник: AP 2024

Женщину подозревают в тайном сборе материалов ограниченного доступа и передаче их заинтересованным лицам за рубежом. О факте ареста 25 июля официально уведомила федеральная прокуратура королевства, информацию подтвердил местный телеканал RTBF.

«Гражданка Канады китайского происхождения, стажер в SHAPE, стратегическом военном штабе НАТО в Касто близ Монса, была заключена под стражу в пятницу. Она подозревается в шпионаже в пользу третьей страны, а также в участии в преступной организации», — объявило бельгийское надзорное ведомство.

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