RTBF: в европейском штабе НАТО выявили шпиона

Женщину подозревают в тайном сборе материалов ограниченного доступа и передаче их заинтересованным лицам за рубежом. О факте ареста 25 июля официально уведомила федеральная прокуратура королевства, информацию подтвердил местный телеканал RTBF.
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