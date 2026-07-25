RTBF: в европейском штабе НАТО выявили шпиона

«Гражданка Канады китайского происхождения, стажер в SHAPE, стратегическом военном штабе НАТО в Касто близ Монса, была заключена под стражу в пятницу. Она подозревается в шпионаже в пользу третьей страны, а также в участии в преступной организации», — объявило бельгийское надзорное ведомство.