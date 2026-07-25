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ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли более 200 военных, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей», — говорится в сводке.

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