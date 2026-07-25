В 45 регионах России стабилизировалась ситуация с топливом

О стабилизации обеспечения автомобилистов бензином сообщают органы власти субъектов РФ. В Центральном федеральном округе — в десяти регионах, в СЗФО — также в десяти. В Приволжье ситуация с очередями стала менее напряженной в шести регионах, на Урале — в одном, на Дальнем Востоке — в пяти, в Сибири — в шести субъектах федерации. В списке также два региона Северо-Кавказского федерального округа и пять — Южного федерального.