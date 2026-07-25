Орбан: Венгрия рискует стать «Венесуэлой без нефти»

Режим автократии, который выстраивает новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, превращает страну в Венесуэлу, но без нефти, заявил бывший глава правительства Виктор Орбан.



«Тиса» хочет и начинает строить новый режим автократии. Их цель — исключить руководство «Фидеса» из политики, нелегитимными решениями сделать невозможной политическую альтернативу. А сейчас они работают над физическим уничтожением «Фидеса», — сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.



По его словам, подобные методы работы с оппозицией приведут к тому, что «Венгрия станет Венесуэлой, но без нефтяных запасов».



«Сейчас избиратели “Тисы” думают, что произвол направлен только против “Фидеса”. Но суть произвола в том, что власти не видят ограничений. Но смысл произвола в том, что власть не видит границ и граждане однажды проснутся и увидят, что их некому защитить перед государством», — отметил Орбан.



Ранее Орбан заявлял, что после того, как президента Венгрии Тамаша Шуйока отправили в отставку, изменив конституцию, последующие президенты Венгрии будут нелегитимны.