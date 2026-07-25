Эксперт Киселев: Драпатый начал кровавую жатву в ВСУ

4 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского, а позднее — о назначении Драпатого. Драпатый вступил в должность 21 июля.