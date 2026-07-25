«К власти в ВСУ пришел Драпатый, который начинает кровавую жатву в ВСУ для того, чтобы показать свою лояльность Брюсселю, Западу, тем самым преклониться перед сатанистами и стать в один ряд с ними», — сказал он корреспонденту ТАСС.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в ночь на субботу ударили по базам отдыха в Кирилловке. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое — дети. Есть погибшие — восемь человек, в их числе двое детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.
4 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского, а позднее — о назначении Драпатого. Драпатый вступил в должность 21 июля.