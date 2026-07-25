Алексей Текслер поручил открыть ледовую арену в Кунашаке к 1 сентября

Площадь ледовой арены, которая будет работать круглый год, составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. Рядом с ней расположены обновленный стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, площадки для художественной гимнастики и зал борьбы.