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Алексей Текслер поручил открыть ледовую арену в Кунашаке к 1 сентября

Она займет важное место в формирующемся в округе едином спортивном кластере.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Сегодня, 25 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил готовность новой ледовый арены в Кунашаке. Ее строительство завершено, осталось залить лед. Глава региона поручил завершить все работы к началу нового учебного года, передает пресс-служба областного правительства.

«Новая ледовая арена займет важное место в формирующемся в Кунашаке едином спортивном кластере. Учитывая высокую социальную значимость объекта, поручаю оперативно завершить пусконаладочные работы и открыть арену к 1 сентября», — сказал Алексей Текслер.

Площадь ледовой арены, которая будет работать круглый год, составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. Рядом с ней расположены обновленный стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, площадки для художественной гимнастики и зал борьбы.

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Строительство подобных спортобъектов в муниципалитетах области Алексей Текслер держит на личном контроле. Они играют большое значение в развитии массового и детско-юношеского спорта на Южном Урале.