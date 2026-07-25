Алексей Текслер поручил открыть ледовую арену в Кунашаке к 1 сентября

Сегодня, 25 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил готовность новой ледовый арены в Кунашаке. Ее строительство завершено, осталось залить лед. Глава региона поручил завершить все работы к началу нового учебного года, передает пресс-служба областного правительства.
«Новая ледовая арена займет важное место в формирующемся в Кунашаке едином спортивном кластере. Учитывая высокую социальную значимость объекта, поручаю оперативно завершить пусконаладочные работы и открыть арену к 1 сентября», — сказал Алексей Текслер.
Площадь ледовой арены, которая будет работать круглый год, составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. Рядом с ней расположены обновленный стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, площадки для художественной гимнастики и зал борьбы.
Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Строительство подобных спортобъектов в муниципалитетах области Алексей Текслер держит на личном контроле. Они играют большое значение в развитии массового и детско-юношеского спорта на Южном Урале.