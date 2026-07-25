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Военкомы отправились в поля выполнять поручение президента

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Военные комиссары Гродненской области ознакомились с ходом уборочной кампании, сообщило в субботу Министерство обороны Беларуси.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Военкомы посетили ряд сельхозпредприятий в пяти районах области и пообщались с руководителями и коллективами хозяйств, а также выехали в поля, где увидели, как идет уборочная.

«Мера реализована в соответствии с поручением президента Беларуси, данного в ходе селекторного совещания», — рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что после совещания с главой Минобороны Беларуси и уточнения задач военкомы регионов республики приступили к их выполнению.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска. В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться два-три месяца.

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