Военкомы отправились в поля выполнять поручение президента

Военкомы посетили ряд сельхозпредприятий в пяти районах области и пообщались с руководителями и коллективами хозяйств, а также выехали в поля, где увидели, как идет уборочная.
«Мера реализована в соответствии с поручением президента Беларуси, данного в ходе селекторного совещания», — рассказали в Минобороны.
Там уточнили, что после совещания с главой Минобороны Беларуси и уточнения задач военкомы регионов республики приступили к их выполнению.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска. В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.
Глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться два-три месяца.