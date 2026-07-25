ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее о планах главы государства посетить Омск сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года. Ожидается, что вместе с Путиным в пленарном заседании форума примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщили в Кремле, перед форумом Путин и Токаев проведут двусторонние переговоры. В ходе отдельной встречи лидеры обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран.
Ранее Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310 с комплектующими и системами только российского производства, а также образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.