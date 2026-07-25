Путин прибыл в Омск

Ранее Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310 с комплектующими и системами только российского производства, а также образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.