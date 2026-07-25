В Кремле указали на отсутствие подвижек в двусторонних отношениях России и США

При этом официальный представитель Кремля отметил, что на фоне стагнации диалога с Вашингтоном Россия продолжает ежедневно укреплять стратегическое партнерство с Казахстаном, который является крупнейшей экономикой Средней Азии и ключевым союзником на пространстве СНГ. По словам Пескова, многоплановое сотрудничество двух государств охватывает гуманитарное, культурное и торгово-экономическое взаимодействие.