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В Кремле указали на отсутствие подвижек в двусторонних отношениях России и США

Подвижек по развитию двусторонних отношений с американскими партнерами у России пока нет. Об этом 25 июля заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений. Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — сказал он корреспонденту «Известий» Игорю Балдину.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что на фоне стагнации диалога с Вашингтоном Россия продолжает ежедневно укреплять стратегическое партнерство с Казахстаном, который является крупнейшей экономикой Средней Азии и ключевым союзником на пространстве СНГ. По словам Пескова, многоплановое сотрудничество двух государств охватывает гуманитарное, культурное и торгово-экономическое взаимодействие.

Песков 23 июля отметил, что на фоне прошедшей встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не приходится говорить о новой динамике урегулирования конфликта на Украине. Песков добавил, что «не стоит предаваться излишнему оптимизму», даже несмотря на дипломатические контакты.

Лавров 24 июля указал, что Россия выполнила достигнутые в Анкоридже договоренности, придерживаясь принципа «пацан сказал — пацан сделал». По его словам, российская сторона была готова реализовать согласованные на саммите условия урегулирования. В связи с этим, отметил министр, «совесть России чиста».

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