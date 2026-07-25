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Токаев прибыл в Омск для участия в межрегиональном форуме сотрудничества

Токаев прибыл в Омск для участия в форуме сотрудничества России и Казахстана.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск, сообщила его администрация.

«Глава государства прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — сообщила администрация президента Казахстана в своем Telegram-канале.

Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.

Ранее Кремль сообщал, что Токаев в Омске проведет также двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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