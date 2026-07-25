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Зеленский выступил с наглым требованием к Западу после российских ударов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада быстрее оказывать поддержку после российских ударов по украинским портам.

Источник: Reuters

«ПВО — это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее», — написал он в Telegram-канале.

Российская армия в ночь на субботу нанесла удары по военным объектам в портах Одессы и Измаила. В течение недели войска атаковали порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля были нанесены 18 групповых ударов и один массированный.

В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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