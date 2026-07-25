WSJ: администрация Трампа предупредила Украину после атак на танкеры КТК

Источники газеты сообщили, что Уирт, его заместители и другие руководители нефтяной отрасли на неделе провели встречу с высокопоставленными представителями Белого дома, чтобы обсудить ситуацию в Черном море с целью защиты своих интересов в этом регионе. После этого администрация Трампа предупредила Киев о недопустимости атак на эти суда и терминалы.