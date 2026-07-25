Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Омске

На полях форума встретились президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проводят переговоры.
Как ранее сообщал Кремль, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
АСТАНА, 25 июл — Sputnik. В Омске проходит XII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
На полях форума встретились президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проводят переговоры.
Как ранее сообщал Кремль, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.