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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Омске

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. В Омске проходит XII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

На полях форума встретились президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проводят переговоры.

Как ранее сообщал Кремль, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.