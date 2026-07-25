Песков: удары ВСУ по КТК — это атака на Казахстан, Россию и США

«Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК», — сказал представитель Кремля ИС «Вести».



Напомним, перевалка нефти через терминал КТК была приостановлена в конце прошлой недели после того, как танкеры подверглись целенаправленной атаке беспилотников. Казахстанский МИД 19 июля уже назвал эти удары посягательством на национальные интересы, а 23 июля министерство энергетики республики подтвердило временную остановку погрузки в целях безопасности.