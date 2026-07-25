Путин и Токаев провели переговоры в Омске

После беседы президенты осмотрели специализированные стенды, где была представлена видеопрезентация, охватывающая транспортную кооперацию, расширение торговых связей, перспективы выхода на новые экспортные рынки, а также внедрение технологий искусственного интеллекта. Далее лидеры примут участие в пленарном заседании форума.



В Кремле ранее анонсировали, что в повестку переговоров могут войти актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также ситуация с атаками Вооружённых сил Украины на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.



Форум межрегионального сотрудничества двух стран проводится с 2003 года, и нынешний, XXII по счёту, стал очередной площадкой для укрепления партнёрства на уровне регионов и центральных властей.