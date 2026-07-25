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Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине

Токаев: для урегулирования на Украине можно вернуться к стамбульским соглашениям.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал казахстанский лидер на встрече с президентом России в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.