Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал казахстанский лидер на встрече с президентом России в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.