Президент Казахстана посетил в Омске госпиталь ветеранов

Касым-Жомарт Токаев успел посетить госпиталь ветеранов в Омске — об этом президент Владимир Путин сообщил во время переговоров.
«Ещё раз добро пожаловать. Мы рады вас видеть. Знаю, что с утра уже посетили госпиталь. Для вас тоже Омск — не рядовое место в России. Здесь после тяжёлого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — отметил глава страны.
Напомним, лидеры двух стран прибыли в наш город сегодня, 25 июля 2026 года. Они примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.