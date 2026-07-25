Президент Казахстана посетил в Омске госпиталь ветеранов

«Ещё раз добро пожаловать. Мы рады вас видеть. Знаю, что с утра уже посетили госпиталь. Для вас тоже Омск — не рядовое место в России. Здесь после тяжёлого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — отметил глава страны.