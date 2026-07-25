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Президент Казахстана посетил в Омске госпиталь ветеранов

Здесь в годы Великой Отечественной войны проходил лечение его отец.

Источник: max.ru/VPKhotcenko

Касым-Жомарт Токаев успел посетить госпиталь ветеранов в Омске — об этом президент Владимир Путин сообщил во время переговоров.

«Ещё раз добро пожаловать. Мы рады вас видеть. Знаю, что с утра уже посетили госпиталь. Для вас тоже Омск — не рядовое место в России. Здесь после тяжёлого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — отметил глава страны.

Напомним, лидеры двух стран прибыли в наш город сегодня, 25 июля 2026 года. Они примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.