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Токаев предложил заморозить украинский конфликт

25 июля на полях встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за возврат к переговорной платформе, которая обсуждалась в Стамбуле.

Источник: Пресс-служба Акорды

По его мнению, именно этот трек может стать основой для выхода из затяжного вооружённого противостояния Украины и России.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — озвучил своё видение Токаев.

Таким образом, Астана предлагает не просто возобновить диалог, а опереться на уже выработанные ранее договорённости, которые, по оценке казахстанской стороны, содержат реальный потенциал для деэскалации.