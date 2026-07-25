Токаев предложил заморозить украинский конфликт

По его мнению, именно этот трек может стать основой для выхода из затяжного вооружённого противостояния Украины и России.



«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — озвучил своё видение Токаев.



Таким образом, Астана предлагает не просто возобновить диалог, а опереться на уже выработанные ранее договорённости, которые, по оценке казахстанской стороны, содержат реальный потенциал для деэскалации.