По его мнению, именно этот трек может стать основой для выхода из затяжного вооружённого противостояния Украины и России.
«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — озвучил своё видение Токаев.
Таким образом, Астана предлагает не просто возобновить диалог, а опереться на уже выработанные ранее договорённости, которые, по оценке казахстанской стороны, содержат реальный потенциал для деэскалации.
Токаев предложил заморозить украинский конфликт
25 июля на полях встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за возврат к переговорной платформе, которая обсуждалась в Стамбуле.
По его мнению, именно этот трек может стать основой для выхода из затяжного вооружённого противостояния Украины и России.