Путин рассказал об особом значении Омска для семьи Токаева

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город — не рядовое место в России, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
«Для вас тоже Омск — это не рядовое место в России… Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — сказал Путин на встрече.
Зимой 1945 года отца президента Казахстана, фронтовика Кемеля Токаевича Токаева эвакуировали в Омск с ранением, где молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.