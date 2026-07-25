Путин: Россия и Казахстан повысят пропускную способность границ

«Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, — это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7,5 тысячи километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы», — сказал Путин на пленарном заседании форума.