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Путин: Россия и Казахстан повысят пропускную способность границ

ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

«Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, — это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7,5 тысячи километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы», — сказал Путин на пленарном заседании форума.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24—25 июля.