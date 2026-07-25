Встреча Путина и Токаева в Омске: главное

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели двустороннюю встречу в Омске. Переговоры состоялись в субботу, 25 июля, перед участием лидеров в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Владимир Путин заявил, что отношения между государствами успешно развиваются и имеют стратегический характер.
«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», — сказал президент России.
Одной из тем переговоров стал конфликт на Украине. Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить его и вернуться к договорённостям, которые ранее обсуждались в Стамбуле.
«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — заявил Токаев. — «Казахстан — не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня».
Владимир Путин пообещал подробно проинформировать коллегу о положении дел.
«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — сообщил президент России.
Во время форума Владимир Путин также рассказал о развитии экономических связей. По данным, приведённым ТАСС, товарооборот России и Казахстана по итогам 2025 года достиг 28 млрд долларов, а за первые пять месяцев 2026 года увеличился ещё на 4%. Показатель за прошлый год российский президент ранее также озвучивал во время переговоров с Токаевым.
Отдельное внимание стороны уделили транспортному сообщению. Путин отметил расширение географии и увеличение частоты авиарейсов между двумя странами. В числе ближайших направлений — запуск прямого сообщения между Оренбургом и Алма-Атой. Первый такой рейс запланирован на 25 июля.
Президент России также заявил о планах развивать беспилотную доставку грузов по международным маршрутам. В мае 2026 года Россия и Казахстан уже провели первую трансграничную перевозку с использованием беспилотного грузовика. В дальнейшем автономное движение планируют сделать регулярным и распространить на другие направления.
Ещё одним направлением может стать использование искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе. Технологию предлагают применять для построения оптимальных транспортных цепочек, сокращения сроков доставки и уменьшения логистических расходов. Идею создания единой системы управления грузопотоками на базе ИИ ранее выдвигал Казахстан.
Владимир Путин также назвал важным гуманитарное сотрудничество двух стран. Оно включает взаимодействие в сферах образования, науки, культуры, молодёжной политики и здравоохранения. Развитию этих направлений была посвящена часть программы форума в Омске.