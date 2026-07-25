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Путин поблагодарил Хоценко за организацию форума России и Казахстана

Во встрече лидеров двух стран на полях форума участвовали представители региональной власти и бизнеса.

Источник: телеграм-канал Виталия Хоценко

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске отметил значение прямых контактов между регионами двух стран. Переговоры прошли на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По словам Владимира Путина, региональное взаимодействие развивается активно. Российский лидер поблагодарил представителей обеих стран, участвовавших в подготовке и проведении форума.

«Прямые связи развиваются очень активно. И в этом смысле, конечно, очень важна работа на региональном уровне. Хочу поблагодарить коллег с обеих сторон за то, что они так активно работают», — сказал Владимир Путин.

Проведение форума в Омске стало одной из площадок для прямого взаимодействия руководства Омской области с представителями Казахстана. В центре обсуждения оказались межрегиональное сотрудничество и дальнейшее развитие связей между двумя странами.

Во время встречи Владимир Путин также напомнил, что Омск связан с семьёй президента Казахстана. После тяжёлого ранения зимой 1945 года в городе проходил лечение отец Касым-Жомарта Токаева.

«Это лишний раз подчёркивает те причины, по которым мы придаём огромное значение памяти о Великой Отечественной войне и вкладе наших народов в Победу над нацизмом», — отметил президент России.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера за приглашение и подчеркнул роль Омска в сотрудничестве двух государств.

"Благодарю вас, Владимир Владимирович, за приглашение в этот славный город Омск, который занимает особое место в российской истории, занимает особое место, играет большую роль в развитии сотрудничества между нашими государствами.

Между Казахстаном и Россией общая непрерывная граница, самая протяжённая граница в мире, непрерывная граница. Поэтому это граница дружбы, сотрудничества", — заключил Касым-Жомарт Токаев.