Путин поблагодарил Хоценко за организацию форума России и Казахстана

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске отметил значение прямых контактов между регионами двух стран. Переговоры прошли на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
По словам Владимира Путина, региональное взаимодействие развивается активно. Российский лидер поблагодарил представителей обеих стран, участвовавших в подготовке и проведении форума.
«Прямые связи развиваются очень активно. И в этом смысле, конечно, очень важна работа на региональном уровне. Хочу поблагодарить коллег с обеих сторон за то, что они так активно работают», — сказал Владимир Путин.
Проведение форума в Омске стало одной из площадок для прямого взаимодействия руководства Омской области с представителями Казахстана. В центре обсуждения оказались межрегиональное сотрудничество и дальнейшее развитие связей между двумя странами.
Во время встречи Владимир Путин также напомнил, что Омск связан с семьёй президента Казахстана. После тяжёлого ранения зимой 1945 года в городе проходил лечение отец Касым-Жомарта Токаева.
«Это лишний раз подчёркивает те причины, по которым мы придаём огромное значение памяти о Великой Отечественной войне и вкладе наших народов в Победу над нацизмом», — отметил президент России.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера за приглашение и подчеркнул роль Омска в сотрудничестве двух государств.
"Благодарю вас, Владимир Владимирович, за приглашение в этот славный город Омск, который занимает особое место в российской истории, занимает особое место, играет большую роль в развитии сотрудничества между нашими государствами.
Между Казахстаном и Россией общая непрерывная граница, самая протяжённая граница в мире, непрерывная граница. Поэтому это граница дружбы, сотрудничества", — заключил Касым-Жомарт Токаев.