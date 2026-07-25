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Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана

Токаев: РФ выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана, заявил президент республики Касым Токаев.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Что касается инвестиций, Россия, по сути дела, выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 миллиардов», — сказал Токаев на встрече с российским лидером.