На Украине прошли обыски у соучастников организатора атакованной выставки дронов

При этом, по информации прокуратуры, ~площадь ближайшего укрытия составляла всего 34 кв. м, а само оно находилось в 100 метрах от места проведения мероприятия~. Кроме того, по данным следствия, приглашения были разосланы за девять дней до события, а точное место и время проведения сообщили за сутки до начала мероприятия.