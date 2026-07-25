Сроки строительства двух медучреждений срывают в Волгоградской области

Строительство шестиэтажного здания должно было завершиться в конце 2025 года, уточняют в пресс-службе администрации регионе. По соглашению сторон сроки продлили до конца 2026-го. Однако, как убедился губернатор Андрей Бочаров, осмотрев здание, завершить его возведение и к этой дате не удастся.