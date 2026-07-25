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Сроки строительства двух медучреждений срывают в Волгоградской области

Речь идёт о детской поликлинике в городе Волжском и реабилитационном центре на территории седьмой больницы Волгограда.

Строительство двух медучреждений срывают в Волгоградской области. Одно из них —детская поликлиника в Волжском.

Строительство шестиэтажного здания должно было завершиться в конце 2025 года, уточняют в пресс-службе администрации регионе. По соглашению сторон сроки продлили до конца 2026-го. Однако, как убедился губернатор Андрей Бочаров, осмотрев здание, завершить его возведение и к этой дате не удастся.

Профильный заместитель Юрий Седов пояснил: контракт не разорван, поскольку руководство стройфирмы каждый раз убеждает, что сдаст объект.

Второе здание — реабилитационный центр на территории седьмой волгоградской больницы. Несмотря на то, что финансовые средства были выделены, темпы и качество организации работ оказались недостаточными, подчёркивают в пресс-службе обладмина.

«Это памятник и вам, и комитету здравоохранения. Я не хочу такой памятник», — заявил глава региона Седову и первому вице-губернатору — председателю облкомфина Александру Дорждееву.

Ранее стало известно, как будет развиваться в ближайшие годы юг Волгограда.