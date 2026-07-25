Токаев на встрече с Путиным призвал заморозить конфликт на Украине

«Кому-то просто выгодно все это дальше продолжать. Они не дали возможность тогда. А я считаю, что в Стамбуле мы были не так далеки от подписания, как сейчас. Тогда это все было еще более реально. И обсуждение реально было. И НАТО тогда не так активно публично участвовало в этом процессе. Они, безусловно, участвовали, но они не демонстрировали это так явно. А сейчас понятно, что есть уже заинтересованные в продолжении», — пояснила Журова.