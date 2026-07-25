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Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине

Токаев заявил, что отказывается быть посредником в украинском урегулировании.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Россия, как великая страна, справится с урегулированием на Украине без посредников, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан — не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — сказал Токаев.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24—25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.