Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Россия, как великая страна, справится с урегулированием на Украине без посредников, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан — не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — сказал Токаев.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске