Россия и Казахстан наращивают партнерство: Путин рассказал о новых перспективах

«Наши отношения развиваются успешно. Они действительно носят стратегический характер не на словах, а на деле. Об этом говорит и растущий уровень товарооборота. В прошлом году он составил почти 28 млрд долларов, а за первые пять месяцев текущего года прибавил еще свыше 4%, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы. Они определяются в том числе и инвестициями, а инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее. Здесь нам тоже, в принципе, есть чем похвастаться, потому что у нас 70 проектов, в которых участвуют российские предприятия, российский бизнес, общим объемом на 30 млрд долларов. В этом смысле Россия — крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем по очень разным направлениям. Наши отношения хорошо диверсифицированы: это металлургическая промышленность, машиностроение, энергетика, фармацевтика и ряд других направлений», — подчеркнул Владимир Путин.