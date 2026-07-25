Токаев: Россия как великая держава урегулирует ситуацию на Украине без посредников

«Казахстан — не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — подчеркнул Токаев принципиальную позицию Астаны.