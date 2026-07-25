Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев: Россия как великая держава урегулирует ситуацию на Украине без посредников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в субботу на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске, заявил, что Россия способна самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, не прибегая к услугам внешних посредников.

Источник: Reuters

Такое заявление прозвучало в ходе его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным перед пленарным заседанием форума, где обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

«Казахстан — не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это — великая страна, русский народ — это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — подчеркнул Токаев принципиальную позицию Астаны.

Форум, который проходит в Омске 24—25 июля, стал площадкой для обсуждения торгово-экономического и регионального сотрудничества. Украинская тема также оказалась в центре внимания лидеров.