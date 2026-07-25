Песков назвал атаки Украины на КТК энергетическим терроризмом

Удары ВСУ по инфраструктуре в Азовском и Черном морях, включая атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), представляют собой энергетический терроризм. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это, очевидно, энергетический (терроризм — прим. ТАСС): то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, — это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные», — сказал он (цитата по ТАСС).
Песков также отметил, что удары по инфраструктуре КТК стоит рассматривать как нападение не только на Россию, но и на США и Казахстан. Пресс-секретарь объяснил это тем, что среди акционеров КТК есть американские компании. Он добавил, что данная тема может быть затронута в ходе переговоров президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева 25 июля в Омске.
В ночь на 20 июля подвергся атаке гражданский танкер NELSA в акватории морского терминала КТК, возник пожар на палубе и в отсеках. Утром 19 июля терминал также был атакован и приостановил погрузку. Под удар попали два морских танкера ASIA, нефть компаний «Тенгизшевройл» («Шеврон»), NISSOS IOS, «Кашаган Б. В.» и «Матен» (АО «НК “КазМунайГаз”).
Тремя днями ранее КТК подтвердил атаку на танкер Nordic Zenith в Черном море, судно не смогло приступить к погрузке нефти.
МИД Казахстана назвал атаки посягательством на интересы страны. В ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право требовать возмещения убытков через международно-правовые механизмы.
Позднее администрация президента США Дональда Трампа предостерегла Украину от атак в Черном море на суда, не принадлежащие России, писала The Wall Street Journal.
«Администрация рассматривает КТК как важнейший канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям», — сказал собеседник издания.
В связи с атаками и невозможностью отгрузки нефти через трубопровод Минэнерго Казахстана снизило добычу нефти.
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