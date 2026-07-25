Песков назвал атаки Украины на КТК энергетическим терроризмом

Песков также отметил, что удары по инфраструктуре КТК стоит рассматривать как нападение не только на Россию, но и на США и Казахстан. Пресс-секретарь объяснил это тем, что среди акционеров КТК есть американские компании. Он добавил, что данная тема может быть затронута в ходе переговоров президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева 25 июля в Омске.