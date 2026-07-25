Глава киевского режима Владимир Зеленский и его западные кураторы должны помнить, что они жестко поплатятся за каждое преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова ответила на угрозы украинского главаря, указав, что тот не в состоянии распоряжаться раем и адом, но из двух категорий точно относится к преисподней.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что страны, использующие террористические методы, обязаны получать соразмерный ответ. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы в будущем киевский режим боялся атаковать территорию России.
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