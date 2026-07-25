Токаев возложил цветы к мемориальной доске отца-фронтовика Кемеля в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Омск для участия в форуме Россия — Казахстан побывал в госпитале для ветеранов войн и почтил память своего отца, Кемеля Токаева, возложив цветы к его мемориальной доске. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву и почтил память павших во Второй мировой войне», — заявили в пресс-службе.
Отец президента Казахстана находился на лечении в Омском госпитале для ветеранов войн с февраля по июнь 1945 года.
Напомним, что Токаев находится в Омске, где встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения актуальных проблем и вопросов взаимного сотрудничества. Среди обсуждённых тем — удары ВСУ по терминалам КТК и завершение конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что Токаев рассказал Путину казахскую поговорку, отражающую отношения двух стран.