Токаев возложил цветы к мемориальной доске отца-фронтовика Кемеля в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Омск для участия в форуме Россия — Казахстан побывал в госпитале для ветеранов войн и почтил память своего отца, Кемеля Токаева, возложив цветы к его мемориальной доске. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.