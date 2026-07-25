Исторический уровень отношений: Токаев подвел итоги сотрудничества с Россией

«Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит президента Владимира Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов Декларация о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили новый мощный фундамент созидательного сотрудничества и совместного прогресса наших стран на десятилетия вперед. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем ключевым направлениям. Россия — крупный торговый партнер Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов. Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Касым-Жомарт Токаев.