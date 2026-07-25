Мария Захарова обратилась к международным структурам после терактов в Кировской и Запорожской областях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает все ответственные правительства и международные организации не замалчивать террористические акты ВСУ в Кирове и Запорожской области.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество погибших в результате атаки украинских беспилотников по туристическим базам в Кирилловке увеличилось. Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы. К сожалению, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 человек погибли.
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