МИД России призвал осудить удары по Кирову и Запорожской области

«Игнорировать действия киевского режима — значит молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины», — указано в сообщении представителя МИД Марии Захаровой. Она подчеркнула, что ВСУ наносят удары по наименее защищенным людям, поскольку «не могут переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий».