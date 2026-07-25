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МИД России призвал осудить удары по Кирову и Запорожской области

Министерство иностранных дел России призвало зарубежные правительства, профильные международные структуры и СМИ не замалчивать удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Ведомство осудило украинские атаки по гражданскому населению.

Министерство иностранных дел России призвало зарубежные правительства, профильные международные структуры и СМИ не замалчивать удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Ведомство осудило украинские атаки по гражданскому населению.

«Игнорировать действия киевского режима — значит молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины», — указано в сообщении представителя МИД Марии Захаровой. Она подчеркнула, что ВСУ наносят удары по наименее защищенным людям, поскольку «не могут переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий».

Украина нанесла ракетный удар по одному из предприятий Кирова утром 24 июля. Погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. Власти города объявили трехдневный траур.

25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. Погибли 12 человек, пострадали 12. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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